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AA
Haber Giriş: 23.06.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor... Saat belli oldu

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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor... Saat belli oldu

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde öğleden itibaren kuvvetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı İstanbula kuvvetli sağanak geliyor... Saat belli oldu

Sabah, Trakya ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların öğleden itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı Bu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyor
Meteoroloji uyardı! Bu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyor

RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, yağıştan sonra hafif eseceği tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE DOLU YAĞIŞI RİSKİ UYARISI

Kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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