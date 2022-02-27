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Son dakika. Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar geliyor

#İstanbul#Hava Durumu#Kar
Son dakika. Meteorolojiden hava durumu uyarısı İstanbula kar geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısına yağış geleceğini belirtirken, '1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor.' dedi.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuzeybatı, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

KAR GELİYOR

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CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Twitter hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da Kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” açıklamasında bulundu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

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