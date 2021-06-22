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Haber Giriş: 22.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bunaltıcı sıcaklar geliyor

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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bunaltıcı sıcaklar geliyor

Yaz sağanakları ülkenin bazı bölgelerinde devam ederken Meteoroloji'nin verilerine göre cuma gününden itibaren bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar geliyor. Meteoroloji'nin son raporuna göre İç Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak. İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu...

İstanbul'da ve yurdun büyük bölümünde etkili olan yaz sağanakları, bazı bölgelerde etkisini hala sürdürürken cuma gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek.

Meteoroloji'nin son raporuna göre bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar kapıda. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaşacak.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Bunaltıcı sıcaklar geliyor

Meteoroloji'nin son verilerine göre İzmir'de cuma günü 36 dereceye yükselen sıcaklıklar, pazar günü 38 dereceye kadar çıkacak. Aydın ve Manisa'da ise hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi de aşacak.

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Bunaltıcı sıcaklar geliyor

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

 

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