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AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Marmara Bölgesi'nde, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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