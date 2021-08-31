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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına ineceğini, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi. İstanbul ve Ankara'da da yağış beklenirken perşembe günü Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerindeki yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de son günlerde etkili olan hava sıcaklığının azalarak perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş öngörülüyor. Perşembe günü mevsim normallerinin altına inmesi öngörülen sıcaklıklardaki düşüş ve serin havayla birlikte, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yarın Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların perşembe günü de Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, cuma günü Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülüyor.

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İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu olacak. Kentte perşembe ve cuma günleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların başkentin kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış beklenmezken havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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