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Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu raporu! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte 5 Ocak hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ

Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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