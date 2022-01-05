Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu raporu! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Osmaniye, Hatay ve Gaziantep çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ
Yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu, doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinden sonra Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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