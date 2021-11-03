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Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu raporu! Bölge bölge sıralandı: Sağanak geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu raporu Bölge bölge sıralandı: Sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinde yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu raporu Bölge bölge sıralandı: Sağanak geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

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Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ÇORUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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