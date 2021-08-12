Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Son değerlendirmelere göre; yarın Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar nedeniyle bölgeye sarı kodlu uyarıda bulundu.

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