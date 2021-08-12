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Haber Giriş: 12.08.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Son değerlendirmelere göre; yarın Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlar nedeniyle bölgeye sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteorolojiden Doğu Karadenize sağanak yağış uyarısı

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