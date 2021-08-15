Son dakika! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında yaptı.

MGM'den yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Uyarıya göre kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak Trabzon ve Rize çevresinde salı öğle saatlerine kadar yer yer yağışların devam edebileceği belirtildi.

MGM sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan gibi olabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.

MARMARA BÖLGESİ'NDE SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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