Son dakika... Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı! 2 ilde metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor
Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı geldi. Bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yarın günün ilk saatleri itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor. Meteoroloji'nin ardından AFAD'dan da bölge için uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.
SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI
Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AFAD'DAN DA UYARI GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) August 13, 2021
⏰ Bu akşam saatlerinden itibaren,
📍 Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/Yzax5zLwQ1