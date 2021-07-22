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AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı! Etkili olacak

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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı! Etkili olacak

Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve (Isparta hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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