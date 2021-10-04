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Son dakika... Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

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İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

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SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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TRABZON °C, 21°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak