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Haber Giriş: 28.05.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den çok önemli uyarı! 48 ilde etkili olacak: Gök gürültülü sağanak geliyor

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Son dakika... Meteoroloji'den çok önemli uyarı! 48 ilde etkili olacak: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verilerine göre bugün ve yarın birçok kentimizde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, yarın İstanbul ve Ankara dahil 48 kentte sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin raporunda yerel olarak dolu yağışının da beklendiği duyuruldu. İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden çok önemli uyarı 48 ilde etkili olacak: Gök gürültülü sağanak geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden çok önemli uyarı 48 ilde etkili olacak: Gök gürültülü sağanak geliyor

YARINA DİKKAT

İşte Meteoroloji'nin duyurduğu hava durumu tahmin haritasına göre cumartesi günü sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Bolu, Konya, Karaman, Mersin, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Ankara, Karabük, Kastamonu.

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