Son dakika... Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı | 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu alarm

PROF. DR. ŞEN SAAT VERİP UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Yağış miktarı 100 kg'yi geçen yerler olacak. Aşırı şiddetli yağış kategorisine giriyor. Bu su baskını yapabilir. Ege kıyısında etkili olacak.

Koyu olan yer var, kırmızı ve mor olan yerler var. Mor olan yerlerdeki yağış miktarı, yaklaşık 100 kg civarında. Biz Marmaris'teyiz. Buradan aşağı doğru başlayacak yağış. Kırmızı bölgelerde yaklaşık 60-70 kilogramlık yağış meydana gelecek. Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris'te çok kuvvetli yağış olacak. Ne zaman en kuvvetlisi olacak? Büyük ihtimalle öğle saatlerine doğru kuvvetlenecek. Biz şu anda bu işin başındayız. İlk etapta yayınımızı yapıyoruz. Rüzgar da şiddetlenmeye başladı. Sel yapabilir, şimdiden vatandaşları uyaralım.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etsinler. Turuncu kodlu uyarı verildi. Fırtınadan dolayı ağaç altlarına araçlarını park etmesinler. Deniz vasıtalarını bağlasınlar. Akşam saatlerinden sonra sistem etkisi kaybediyor.

İstanbul'da yağış akşama kadar devam edecek, çok kuvvetli değil ama.