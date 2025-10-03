Son dakika... Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı | 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu alarm

Son dakika... Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı | 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu alarmGüncelleme Tarihi:
Son dakika... Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı | 'Turuncu' ve 'sarı' kodlu alarmGüncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m²), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70 km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Yağış miktarı 100 kg'yi geçen yerler olacak. Aşırı şiddetli yağış kategorisine giriyor. Bu su baskını yapabilir. Ege kıyısında etkili olacak.
Koyu olan yer var, kırmızı ve mor olan yerler var. Mor olan yerlerdeki yağış miktarı, yaklaşık 100 kg civarında. Biz Marmaris'teyiz. Buradan aşağı doğru başlayacak yağış. Kırmızı bölgelerde yaklaşık 60-70 kilogramlık yağış meydana gelecek. Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris'te çok kuvvetli yağış olacak. Ne zaman en kuvvetlisi olacak? Büyük ihtimalle öğle saatlerine doğru kuvvetlenecek. Biz şu anda bu işin başındayız. İlk etapta yayınımızı yapıyoruz. Rüzgar da şiddetlenmeye başladı. Sel yapabilir, şimdiden vatandaşları uyaralım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etsinler. Turuncu kodlu uyarı verildi. Fırtınadan dolayı ağaç altlarına araçlarını park etmesinler. Deniz vasıtalarını bağlasınlar. Akşam saatlerinden sonra sistem etkisi kaybediyor.
İstanbul'da yağış akşama kadar devam edecek, çok kuvvetli değil ama.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, sabah saatlerinde kentte yağmur yağdı. Yaz aylarını kurak geçiren İzmir'de etkili olan yağış nedeniyle, bazı noktalarda su birikintilerinin oluşmaya başladığı öğrenildi.
Muğla için turuncu kodlu uyarı verildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli için ise sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren ise bölgemize Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor" denildi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bugün için yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cuma aşağıdaki bölgelerde sabah 05.00'ten akşam 18:00'e kadar 12 saatte 80 kg'ın üzerinde yağış yağabilir yağış esnasında kuvvetli fırtına, şimşek, yıldırım da olacaktır. Yağış içinde dolu ihtimali de var. Tedbirinizi hem karada hem denizde alın.
İzmir, Gökçeada, Kuşadası, Çeşme, Söke, Gökova, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Kalkan" ifadelerini kullandı.
"UMARIM TAHMİNİM TUTMAZ" DEMİŞTİ
"Umarım tahminim tutmaz" diyen Prof. Dr. Şen, daha önce yaptığı uyarıda da "Cuma günü Ege sahillerinde Marmara'nın batısına gelecek çok kuvvetli yağışlar var. Bu bölgedeki vatandaşlarımız dikkatli olsun. Şimdiden hazırlıklarını yapmaları lazım. Özellikle İzmir'in kuzeyi, İzmir, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, daha sonra da Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar, büyük ihtimalle su baskınları yaratabilecek. Dolayısıyla hem karadaki hem denizdeki vasıtalarınızı ve evlerinizi kontrol altında tutmakta fayda var. Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacak olan kuvvetli yağış önemli su baskınları ve maddi zararlar meydana getirebilir. Çanakkale'den ta ki Antalya'nın batı ilçelerine kadar bütün kıyı şeridinde en fazla şiddetini gösterecek yerler ise Muğla'nın sahil kesimindeki ilçelerinde" diye konuşmuştu.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin batısında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, güney ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.