Son dakika: Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu uyarısı

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Yağışların Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri, İzmir’in kuzey ilçeleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.



Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esecek.

Bugün için hava durumu değerlendirmesinde bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

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Bugün Kıyı Ege ile Tekirdağ, İstanbul (öğleden sonra), Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa yağışlı. İzmir'in kuzeyi ile Çanakkale de kuvvetli. Batıda güneyli kuvvetli rüzgarlar var. Sıcaklık ortalamanın üzerinde devam ediyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

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