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Son dakika... Meteoroloji'den aşırı sıcak hava uyarısı! Bu saatlere dikkat... Kavrulacağız

#Meteoroloji#Aşırı Sıcak#Hava Durumu
Son dakika... Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı Bu saatlere dikkat... Kavrulacağız

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde olacak. Meteoroloji sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması uyarısında bulundu. İşte 1 Haziran çarşamba hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden aşırı sıcak hava uyarısı Bu saatlere dikkat... Kavrulacağız

METEOROLOJİ'DEN AŞIRI SICAK HAVA UYARISI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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BU SAATLERE DİKKAT: SICAK ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

PROF. DR. ŞEN: HAFTA SONU HAVA BİRAZ DAHA ISINIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bugün Anadolu'da öğlen saatlerinde başlayan "Kırkikindi" yağışları devam edecek. Sıcaklıklar 1-2 derece artmaya devam edecek. İstanbul 29, Ankara 31 İzmir 32 Antalya 29 derece. Sıcaklıklar ortalamaların 4-8 derece üzerinde, hafta sonu biraz daha ısınıyor. İstanbul'un haziran ortalaması 26.8 derece" mesajını paylaştı.

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#Meteoroloji#Aşırı Sıcak#Hava Durumu

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