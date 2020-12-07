MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteoroloji'den Antalya'ya kritik uyarı! Hortum, dolu, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar...
GeriGündem Son dakika... Meteoroloji'den Antalya'ya kritik uyarı! Hortum, dolu, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den Antalya'ya kritik uyarı! Hortum, dolu, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Meteoroloji'den Antalya'ya kritik uyarı! Hortum, dolu, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar...
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sitesinden Antalya'ya yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (07.12.2020 Pazartesi) akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinden başlayarak zamanla Antalya il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, pazartesi günü 19.00 ile salı günü 14.00 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında dev hortum
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle