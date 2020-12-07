Son dakika... Meteoroloji'den Antalya'ya kritik uyarı! Hortum, dolu, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar...

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (07.12.2020 Pazartesi) akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinden başlayarak zamanla Antalya il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Açıklamada, pazartesi günü 19.00 ile salı günü 14.00 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

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