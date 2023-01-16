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Son dakika: Meteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor

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#Meteoroloji#Sağanak#Akdeniz
Son dakika: Meteorolojiden 7 kente sarı uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 08:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kenti "sarı" kodla uyardı. İllerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman çevreleri yağmurlu Malatya Sivas, Gümüşhane ve Bayburt KKY ve Kar yağışlı. Gece Kıyı Ege yağmurlu ve Lodos." tahmininde bulundu.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların çarşamba, perşembe ve cuma gününden itibaren artacağına dikkat çeken Prof. Dr. Şen, "Bazı illerde Ocak ayının sıcaklık rekorları kırılabilir. İstanbulun son 30 yılın sıcaklık rekoru 2010 da 18.8 C olmuş bu kırılabilir. Hafta boyunca yağış yok. Cumartesi batıda yağmur görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Meteorolojiden 7 kente sarı uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor

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MGM yayınladığı günlük tahmin raporu şöyle:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edecek.

Son dakika: Meteorolojiden 7 kente sarı uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor

 

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#Meteoroloji#Sağanak#Akdeniz

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