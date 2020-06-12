MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteoroloji'den 7 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
GeriGündem Son dakika... Meteoroloji'den 7 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den 7 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Meteoroloji'den 7 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 il için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 12 Haziran 2020 öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu ve Samsun’un iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel dolu yağışıyla birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydan gelebilecek ani sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım riskine karşı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Uyarının geçerliliğini bugün öğle 13.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında koruduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle