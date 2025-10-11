Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 İL İÇİN 'SARI' KODLU UYARI

Meteoroloji'den Bartın, Düzce, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: PAZAR GÜNÜ ANADOLU DAĞLARINA KAR YAĞAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir.

BATI KARADENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü (bugün) yağış kuvvetli olacak."

11 EKİM CUMARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon çevrelerinin, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde (Tokat hariç) Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.