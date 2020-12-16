MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı! Kuvvetli olacak
GeriGündem Son dakika... Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı! Kuvvetli olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı! Kuvvetli olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı! Kuvvetli olacak
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağmur beklenirken Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda kar yağışı etkili olacak. Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte son hava durumu raporu...

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevreleri yağışlı olacak. Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sağanak yağışın Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden 6 il için kritik uyarı Kuvvetli olacak

6 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle