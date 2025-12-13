5 ilde sarı kodlu kar alarmı! Meteoroloji il il uyardı: Kar, sağanak yağış ve fırtına geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İLE SARI KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında hissedildiği Karabük'te, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Safranbolu’ya yakın 1700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri kar yağışıyla tamamen beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dron ile görüntülendi.

VAN'DA 102, HAKKARİ'DE 70 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

Günlerdir aralıklarla yağmurun etkili olduğu Van'da, gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Van genelinde kar yağışı ile birlikte 41 mahalle ile 61 mezra yolu olmak üzere toplam 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı özellikle Başkale ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe geneli beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE

İlçede kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde havanın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, küreklerle iş yerlerinin önünü temizledi. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

HAKKARİ'DE DE KAR YAĞIŞI

Hakkari'de de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari Belediyesi ekipleri kent merkezi ve mahallelerde çalışma yürütürken, Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy ve mezra yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kastamonu'nun İnebolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe merkezinde ara ara sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü. Evrenye-Kastamonu yolu Kervansaray mevkiinde kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Deresökü mevkiinde ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

13 ARALIK CUMARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ile Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.