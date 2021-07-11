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AA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den 4 il için hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

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