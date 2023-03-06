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Son dakika: Meteoroloji'den 33 ile uyarı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

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#Meteoroloji#Sağanak#Fırtına
Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 33 ile "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. 3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte fırtına ve sağanağa karşı uyardı. Bugün de 25 ilde fırtına, 4 kentte de sağanak bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

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Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

METEOROLOJİ UYARILARI SIRALADI

Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteorolojiden 33 ile uyarı Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

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#Meteoroloji#Sağanak#Fırtına

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