MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı
GeriGündem Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zaman zaman çok kısa süreli sağanak etkili olan bölge genelinde havanın parçalı ve kuzey kesimlerin çok bulutlu olması bekleniyor.

Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Erzincan'ın batı ve kuzey kesimlerinde akşama kadar kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 30, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi