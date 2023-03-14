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Son dakika... Meteoroloji'den 19 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
Son dakika... Meteorolojiden 19 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 10:16

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Adana, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde şiddetli yağış bekleniyor.

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Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

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BATI BÖLGELERDE SICAKLIK ARTIYOR

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Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden 19 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı

İşte turuncu kodla uyarılan o iller: Adana (gök gürültülü sağanak), Adıyaman (gök gürültülü sağanak), Diyarbakır (gök gürültülü sağanak), Elazığ (gök gürültülü sağanak), Gaziantep (gök gürültülü sağanak), Malatya (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak), Mardin (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (gök gürültülü sağanak), Kilis (gök gürültülü sağanak).

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Sarı kodla uyarılan iller: Balıkesir (fırtına), Bingöl (kuvvetli yağış), Çanakkale (fırtına), Erzincan (kuvvetli yağış), Mersin (gök gürültülü sağanak), İzmir (fırtına), Manisa (fırtına), Tunceli (kuvvetli yağış), Osmaniye (gök gürültülü sağanak).

Son dakika... Meteorolojiden 19 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde beklenen hava duurmunu gösteren harita...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

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