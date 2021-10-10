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Son dakika: Meteoroloji'den 10 il için hava durumu uyarısı! İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ...

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika: Meteorolojiden 10 il için hava durumu uyarısı İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ...

Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre, bugün 10 ilde sağanağın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde zaman zaman orta kuvvette eseceği uyarısında bulunuldu. Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

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EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Marmara ile Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, ilk saatler ile öğle ve akşam saatlerinde yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 1,5m ila 2,5m, yarın yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısında yer yer 6, Antalya Körfezi’nde kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz’de 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul