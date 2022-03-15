Son dakika: Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! İstanbul'a yine geliyor

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Geçtiğimiz hafta Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkili olmuş ve tüm şehir beyaza bürünmüştü. Yeni hava durumu raporuna göre pazar günü etkisini yitiren kar yağışı İstanbul'a dönüyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye perşembe gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Perşembe günü İstanbul'da yağmur, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara ve İç Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da cuma günü kar yağışı görülecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Pazartesi günü İstanbul'da havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmur, kentin yükseklerinde yine kar, salı günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.