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Son dakika: Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! İstanbul'a yine geliyor

#Kar#İstanbul#Meteoroloji
Son dakika: Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı İstanbula yine geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu duyurdu. Buna göre Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Geçtiğimiz perşembe gününde pazar gününe kadar yoğun kar yağışı alan İstanbul'da da yeniden kar etkili olacak. İşte İstanbul'da beklenen yeni kar yağışına ilişkin detaylar...

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Geçtiğimiz hafta Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkili olmuş ve tüm şehir beyaza bürünmüştü. Yeni hava durumu raporuna göre pazar günü etkisini yitiren kar yağışı İstanbul'a dönüyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye perşembe gününden itibaren yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. Perşembe günü İstanbul'da yağmur, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara ve İç Anadolu genelinde ise kar yağışı etkili olacak.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da cuma günü kar yağışı görülecek. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Pazartesi günü İstanbul'da havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmur, kentin yükseklerinde yine kar, salı günü ise kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı İstanbula yine geliyor

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#Kar#İstanbul#Meteoroloji

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