Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehir'de dolu, Esenyurt'ta su baskını

Güncelleme Tarihi:

#Dolu#Meteoroloji#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 17:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurmuştu. Başakşehir'de yağışla birlikte dolu etkili oldu. Esenyurt'ta da su baskınları yaşanırken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da beklenen yerel yağışlara ilişkin uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oluyor.

Gözden Kaçmasın

İbrahim Tatlısesin yaralandığı kazada yeni detay Sürücünün kanında alkol çıktıİbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada yeni detay! Sürücünün kanında alkol çıktıHaberi Görüntüle

BAHÇEŞEHİR'DE DOLU YAĞDI

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü. 

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehirde dolu, Esenyurtta su baskını

ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehirde dolu, Esenyurtta su baskını

Haberin Devamı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı.

Başakşehir'de de şiddetli dolu yağdı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehirde dolu, Esenyurtta su baskını

İSTANBUL'UN HAVA RADARINDA SON DURUM

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehirde dolu, Esenyurtta su baskını

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehirde dolu, Esenyurtta su baskını

20 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Gözden Kaçmasın

Şırnakta eşi ile 3 kızını katletmişti Caninin ifadesi ortaya çıktıŞırnak'ta eşi ile 3 kızını katletmişti! Caninin ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolu#Meteoroloji#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger