Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... Bahçeşehir'de dolu, Esenyurt'ta su baskını

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da beklenen yerel yağışlara ilişkin uyarıda bulunmuştu. İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oluyor.

BAHÇEŞEHİR'DE DOLU YAĞDI

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. TEM Otoyolu Mahmutbey kesiminde de dolu yağışı görüldü.

ESENYURT'TA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde su baskınları yaşanırken, yollarda araçlar mahsur kaldı.

Başakşehir'de de şiddetli dolu yağdı.

İSTANBUL'UN HAVA RADARINDA SON DURUM





METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

20 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 20 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.