Son dakika... Meteoroloji ve AFAD'dan flaş sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve bir çok kentte etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren, Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Boğaz çevresi, Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde Boğaz çevresi ve Anadolu yakası, yarın (Pazar) kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin akşam ilk saatlerde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 11°C, 24°C
Az bulutlu, güney ve doğu çevreleri akşam saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 21°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor.
BAYBURT 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık