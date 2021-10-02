Son dakika... Meteoroloji ve AFAD'dan flaş sağanak yağış uyarısı: İstanbul ve bir çok kentte etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFAD'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren, Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Boğaz çevresi, Anadolu Yakası ve kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İSTANBUL 14°C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Boğaz çevresi ve Anadolu yakası, yarın (Pazar) kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Az bulutlu

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DENİZLİ 13°C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 26°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin akşam ilk saatlerde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 24°C

Az bulutlu, güney ve doğu çevreleri akşam saatlerinde parçalı bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Az bulutlu

SİVAS 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 21°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor.

BAYBURT 7°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van’ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık