Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Ve Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Haberin Devamı

Edirne, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yağmurla birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece saatlerinde ve yarın da yer yer etkili olması bekleniyor. Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

Meteoroloji, Marmara bölgesi için yaptığı günlük tahminde bölge genelinin yağışlı geçeceği uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor" denilmişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Edirne'de kar yağışı başladı Haberin Tüm Görselleri

"NİHAYET YAĞDI"

Vatandaşlar, yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.

Güliz Baltacı da, "Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık" diye konuştu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da sağanak yağış yerini kara bırakacak. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarın ve perşembe günü kar yağışının görülmesi bekleniyor.