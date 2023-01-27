Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Muğla ve Antalya'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, dev dalgalar oluştu

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Marmaris'te gece başlayan yağmur, gün içinde sağanağa dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden çamurlu sular indi, dereler taştı. Fırtınada ise ağaçlar devrildi, deniz kıyısında dev dalgalar oluştu, iş yerlerinin tabelaları ile tenteleri uçtu.

Fırtına özellikle Turunç, Selimiye, Bayır, Beldibi, İçmeler, Adaköy, Çamdibi, Tepe ve Sarıana mahallelerinde etkili oldu. Devrilen ağaç, otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu. Turunç Mahallesi'nde de devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. İçmeler Mahallesi'nde ise otelin camı, çalışanların üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi ayakta tedavi etti.

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Körfezde alargadaki tekneler, dev dalgaların içinde kaldı. Dalgalar, sahildeki işletmelere kadar ulaştı.

Gözden Kaçmasın 21 kentte alarm: Sağanak ve kar geliyor Haberi görüntüle

SEYDİKEMER'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Seydikemer ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sabah saatlerine kadar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yıkıldı. Seydikemer’in Yaka Mahallesi, Türbe Mevkiinde bir ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç ile trafiğe kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Arsa ve Bağlıağaç Mahallerinde de ağaçlar yola devrilirken, elektrik iletim hatları da rüzgardan zarar gördü. Ağaç devrilmesi sonucu kapanan yollar ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

FIRTINA BODRUM'DA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Bodrum’da gece saatlerinde fırtına etkili oldu. Çırkan, Bahçelievler, Yokuşbaşı, Akyarlar, Kızılağaç Mahallelerinde fırtınanın şiddetine dayanamayarak yol üzerine devrilen ağaçlar Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek geçiş güzergahlarından kaldırıldı.

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Bodrum ve çevresinde yağışlı havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

ANTALYA'DA KUVVETLİ FIRTINA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Konyaaltı Sahili'nde dalgalar bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Bazı kişiler ise kuvvetli rüzgara rağmen sahile gelip dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.

Sahil bandında skutere binen ve rüzgarla devrilip düşen çocuğu annesi kaldırdı. Sahildeki işletmelerde, dün yapılan uyarının ardından olumsuzluk yaşanmaması adına önlem alındığı görüldü. Bazı uçak seferleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ertelendi.

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Kuvvetli yağışın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

AĞAÇ, YOLA DEVRİLDİ



Antalya'da Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki ağaç, kuvvetli fırtınada yola devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri, sevk edildi. Ağaç, itfaiye eri tarafından ağaç motoruyla kesildi. Bu sırada diğer itfaiye erleri, kesik ağaç parçalarını refüje taşıdı. Yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle 3 şerit olarak normale döndü.

DHA muhabiri Aslı Duran, Antalya'da dalgaların boyunun 4 metreyi aştığını ifade etti.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Antalya'da lodos önemli esiyor, Fırtına şiddetinde esiyor. Bugün sabah saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Antalya'da fırtına ve yağış olacaktı. Bugün akşama kadar devam edecek ancak sabah saatlerinden sonra kentten ayrılacak" dedi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Prof. Dr. Şen "İstanbul'da yağmur başladı. Gelelim kar yağışına. Yarından itibaren Türkiye'de kış başlıyor. Doğuda kar yağışları başlayacak, önemli kar yağışları var. Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da bu hafta sonu görünmüyor ancak Şubat'ın 2'si 3'ü gibi kar yağışı görülecek. Anadolu'ya sürekli bir kar yağışı geliyor. 5-6 gün sürecek bir kar yağışı var. İstanbul'u takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.