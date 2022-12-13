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Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu! Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı

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#İzmir#Sağanak Yağış#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 15:31

İzmir’de Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı. Kentte bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Sağanak yağışın kentte yer yer gece saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü’nce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 14.00'ten itibaren şiddetli yağmur etkili oldu. Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler, zor anlar yaşadı. 

Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü.Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.

Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

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Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde ise Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir kısmı sel sularına teslim oldu. Caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla dolarken 4 araç suya gömüldü. Araçlar ve sürücüler sel sularında mahsur kalırken, belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etti. Araçlar ve sürücüler trafik polisinin de yardımıyla birikintiden çıkartıldı.

Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

Su birikintisinde otomobiliyle mahsur kalan ve bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkabilen Ethem Özütemiz o anları anlattı. Sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yok olduğunu ve aracıyla su birikintisine saplandıklarını söyleyen Özütemiz, her yağmurda buranın göle döndüğünü ve yetkililerin artık buraya önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı. Dükkan sahipleri ve personel, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı. Kordon boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaftan Burak Barmanbek, "Her defasında aynı manzarayı yaşıyoruz. 10 yıldır burada esnafım herhangi bir gelişme yok. Her yağmurda hem esnaf hem de vatandaş mağdur oluyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Veysi Cantek ise "Burada birkaç şubemiz var. Her yağmurda aynı olayı yaşıyoruz. Bu manzarayla karşılaşmaktan bıktık. Yağmur nedeniyle dışarıdaki ürünlerimizi içeriye almak zorunda kaldık. Bu konuyla ilgili her yere yazıyor, başvuru yapıyoruz ancak sorun bir türlü giderilmiyor" dedi.

Son dakika... İzmir’i sağanak vurdu Araçlar suya gömüldü, tarihi Kemeraltı Çarşısını su bastı

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#İzmir#Sağanak Yağış#Hava Durumu

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