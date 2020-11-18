Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.
Öğle saatlerinde Fatih'te etkili olan yağışa bazı vatandaşlar hazırlık yakalandı. Kısa süreli etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar durak ve dükkan önlerine sığındı.
ŞİŞLİ'DE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde kısa süreli yağış sonrası rögarlar taştı. Oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın sona ermesiyle yollarda oluşan su birikintisi çekildi.
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