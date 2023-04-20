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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da sağanak yağış

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#İstanbul#Meteoroloji#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 16:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarsında bulunmuştu. İstanbul'da öğlen saatlerinde yerel yağışlar etkili oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava tahmininde bulunmuştu.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da bölgesel yağış etkili oldu.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda sağanak yağış

Saat 15:00 sıralarında İstanbul'da Sarıyer ve Şişli çevresinde yağış etkili olurken zaman zaman dolu da görülüyor.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı... İstanbulda sağanak yağış

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, yurdun kuzeybatısında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı; diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

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Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

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#İstanbul#Meteoroloji#Sağanak

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