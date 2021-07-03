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GeriGündem Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Dere taştı, Şile sular altında kaldı! Sokaklar göle döndü
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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)-
Haber Giriş: 03.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Dere taştı, Şile sular altında kaldı! Sokaklar göle döndü

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Şile'de kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taşarken Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

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  • Şilede yağmur Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı
  • Şilede yağmur Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı
  • Şilede yağmur Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı
  • Şilede yağmur Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Dere taştı, Şile sular altında kaldı Sokaklar göle döndü

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi.

Meteorolojiden kritik sel uyarısı
Meteoroloji'den kritik sel uyarısı!

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Dere taştı, Şile sular altında kaldı Sokaklar göle döndü

BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Çaltılıkbük-Kestelek yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı, bir evi de su bastı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Dere taştı, Şile sular altında kaldı Sokaklar göle döndü

Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı. Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi" dedi.

10 dakikalık yağmur yolu göle çevirdi Sürücülerin zor anları
10 dakikalık yağmur yolu göle çevirdi! Sürücülerin zor anları

BURSA-YALOVA YOLUNDA SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle Bursa- Yalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi.

YOL ÇÖKTÜ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Umurbey Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi. Ekipler, yolda onarım çalışmaları için harekete geçti. Umurbey Mezarlığı'nda da sağanağın ardından yağmur giderlerinin mezarlığa verildiği görüldü. Yağışla mezarlığı ise su bastı.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Dere taştı, Şile sular altında kaldı Sokaklar göle döndü

 

 

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