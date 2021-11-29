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Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! Bursa, İzmir ve İstanbul'da fırtına… Çatılar uçtu! Uçak iniş yapamadı

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

Bursa'da 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. İstanbul'da ise lodosun hızı 130 kilometreye çıktı. Kentte bir çok yerde çatı uçtu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

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Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

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Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı
BURSA'DA FIRTINA! UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINDAKİ TELLERE TAKILDI, UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Bursa'da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.

OKUL ÇATISI UÇTU

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Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu'nda da hasar oluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce fırlayarak boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polis ekipleri de okula çıkan yolları emniyet şeridi ile kapattı, öğrencilerin bahçeye çıkması yasaklandı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı

Kestel ilçesinde tarihi çınar ile Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkisindeki ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Bir ağacın aracın üzerine devrilmesiyle trafikte aksamalar oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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UÇAK İNEMEYİNCE ANKARA'YA DÖNDÜ

Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu'nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Trabzon'dan kalkan uçak, Ankara'ya inmek için geri döndü.

İZMİR'DE DENİZ TAŞTI

İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı
İNŞAATTAN DÜŞEN BETON PARÇALARI, SEYİR HALİNDEKİ ARACA DÜŞTÜ

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İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı


DHA Muhabiri Hande Nayman İzmir'de etkili olan fırtına nedeni ile Karşıyaka ilçesinde denizin taştığını bildirirken şu bilgileri aktardı:

İzmir’deki fırtına şiddetini giderek artırıyor. Dalga boyu oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Karşıyaka ilçesinde deniz taştı, yol adeta göle döndü. Çift şeritli yolun bir yönü sularla kaplandığını söyleyebiliriz. Belediye ekipleri suları temizlemek için çalışıyor. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı

Araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Meteoroloji turuncu uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başladı şiddetli fırtına ve lodos.
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı
ARNAVUTKÖY'DE ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA

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Edinilen bilgiye göre rüzgarın hızı Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı

İstanbul'da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy'de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

Arnavutköy'de çatının uçma anı kameradaArnavutköy'de çatının uçma anı kamerada.
daha fazla video içinArnavutköy'de çatının uçma anı kamerada

KOCAELİ'DE FIRTINA; ÇATILAR HASAR GÖRDÜ, VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU

Fırtına nedeniyle Kocaeli'nin Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, iş makinesi ile çatıyı indirip, olası tehlikelere karşı önlem aldı.

2 katlı evin sahibi Adil Yüce, çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek "İşe gitmeye çalışıyorduk, o sırada komşularımız aradı ve çatımızın uçtuğunu söylediler. Geldiğimizde çatı çökmüştü. Bu evi yapmaya çalışıyorduk, maalesef onun da çatısı uçtu" dedi. Fırtına nedeniyle birçok çatı hasar görürken, İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan vapur seferleri iptal edildi.

Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı Bursa, İzmir ve İstanbulda fırtına… Çatılar uçtu Uçak iniş yapamadı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Rüzgar bayağı kuvvetli Şile’de. İstanbul’da fırtına var bugün. Marmara’nın genelinde de 90 km’ye kadar çıkabilecek rüzgar. Öğleden sonra kuvvetli bir yağış var Trakya ve Marmara’da İstanbul da dahil.

Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kömür zehirlenmelerine de dikkat. Sıcaklıklar yarın 10-12 derece düşecek Balkanlar’dan gelen hava ile. Bu gece itibari ile İç Anadolu’ya ise kar gelecek. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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