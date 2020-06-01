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Hürriyet
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DHA - AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji uyardı: İstanbul'da saat 16:00'ya kadar dikkat

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Meteoroloji, İstanbul'da saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada da kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."

Bu arada kent genelinde yer yer sağanak etkili oluyor.

Bazı noktalarda aniden etkili olan yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve duraklara sığındı.
Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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