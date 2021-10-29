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Son dakika... Meteoroloji uyardı, 3 kent beyaza büründü! Kuvvetli kar yağışı...

#Kar#Kar Yağışı#Meteoroloji
Son dakika... Meteoroloji uyardı, 3 kent beyaza büründü Kuvvetli kar yağışı...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini giderek artırırken kar kalındığı Sarıkamış ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründüKar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü

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Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Son dakika... Meteoroloji uyardı, 3 kent beyaza büründü Kuvvetli kar yağışı...

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Meteoroloji tek tek sıraladı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

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ARDAHAN'DA KUVVETLİ KAR

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika... Meteoroloji uyardı, 3 kent beyaza büründü Kuvvetli kar yağışı...

SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.

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Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.

Son dakika... Meteoroloji uyardı, 3 kent beyaza büründü Kuvvetli kar yağışı...

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar, Iğdır ve Ağrı'da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 0, Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli'de ise 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Iğdır'da 13, Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. ​​​​​​​

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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#Kar#Kar Yağışı#Meteoroloji

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