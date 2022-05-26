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Son dakika... Meteoroloji sıcaklık haritasını paylaştı! Aşırı sıcak hava uyarısı: Hafta sonuna dikkat

#Meteoroloji#Sıcaklık#Hava Durumu
Son dakika... Meteoroloji sıcaklık haritasını paylaştı Aşırı sıcak hava uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye aşırı sıcak hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji'nin son raporuna göre batı kesimler sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen maksimum sıcaklık haritasını da paylaştı. İşte son hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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AŞIRI SICAK HAVALAR GELİYOR

Meteoroloji'nin son raporuna göre hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Bursa ve Balıkesir’de 33-38, Sakarya’da 32-37, İzmir’de 35-37, Manisa’da 36-39, Aydın’da 38-40, Antalya’da 33-36, Düzce’de 32-37 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

İç ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

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HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji önümüzdeki günlerde beklenen maksimum sıcaklık haritasını da paylaştı. Buna göre cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 32 derece civarında olacak. İzmir ve Aydın çevrelerinde ise 40 derece görülecek. 

Son dakika... Meteoroloji sıcaklık haritasını paylaştı Aşırı sıcak hava uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Pazar günü Aydın, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da ise 36 derece civarında olması bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji sıcaklık haritasını paylaştı Aşırı sıcak hava uyarısı: Hafta sonuna dikkat

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi.

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Hava Durumu

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