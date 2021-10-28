Son dakika... Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozlarıEliz Sakuçoğlu ile sevgilisinden aşk pozları#İsmail Balaban
Kılıçdaroğlunun siyasi cinayetler iddiası Erdoğan savcılığa ne yazdıKılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası! Erdoğan savcılığa ne yazdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
3te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada3'te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada#Koronavirüs Aşısı
Kadınların tek derdi nafaka mı Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattıKadınların tek derdi nafaka mı? Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattı!#Nafaka
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un kuzey ve doğusu, Karadeniz Kıyıları, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Ekim perşembe günü hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

İlgili Haberler:

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem olduAlec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu

Haberin Devamı

HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Haberin Devamı

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

Haberin Devamı

KARS °C, 11°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı öğleden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler