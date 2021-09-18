Son dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! İstanbul için sarı alarm

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İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve YEREL olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.