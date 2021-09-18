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Son dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! İstanbul için sarı alarm

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Son dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı İstanbul için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve YEREL olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı İstanbul için sarı alarm

ERZURUM, AĞRI, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

İlgili Haber:Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak geliyor

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak