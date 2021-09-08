Son dakika... Meteoroloji haritayı paylaştı... Yarına dikkat: Bölge bölge sıralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA SICAKLIĞI AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Haftalık Hava Durumu

( 9 - 15 Eylül 2021)

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/93bv5TJx0C — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 8, 2021

İŞTE YARININ MAKSİMUM SICAKLIK TAHMİN HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için ülke genelinde beklenen maksimum sıcaklık tahmin haritasını paylaştı.





MARMARA DENİZİ'NDE POYRAZ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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