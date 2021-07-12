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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji duyurdu! İstanbullular dikkat: Hava sıcaklıkları artıyor

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Son dakika... Meteoroloji duyurdu! İstanbullular dikkat: Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklıklarının artacağını açıkladı. Meteoroloji'nin açıklamasında hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olmasının beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Peş peşe uyarılar Aşırı sıcaklar geliyor: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın
Peş peşe uyarılar! Aşırı sıcaklar geliyor: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

 

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