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Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları bir anda artacak: Bu saatlere dikkat

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Son dakika: Meteoroloji duyurdu! Hava sıcaklıkları bir anda artacak: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Meteoroloji sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmasına kadar dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Meteorolojiden hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
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ÖĞLE SAATLERİNDE SICAK ÇARPMASI UYARISI

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

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İŞTE YARININ SICAKLIK HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için en yüksek hava sıcaklıklarını gösteren haritayı da paylaştı.

Son dakika: Meteoroloji duyurdu Hava sıcaklıkları bir anda artacak: Bu saatlere dikkat

 

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