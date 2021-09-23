Son dakika... Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sarı ve turuncu alarm... Çok kuvvetli olacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumrukBu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumruk!#Koronavirüs
Üç ülkeden Kuzey Kore mesajıÜç ülkeden Kuzey Kore mesajı#Kuzey Kore
Son dakika... Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakSon dakika... Teknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
İstanbulda 65 yaş üstünün koronavirüs aşılama oranı yüzde 91,2ye çıktıİstanbul'da 65 yaş üstünün 'koronavirüs' aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı#Koronavirüs
Âkife görkemli gala'Âkif'e görkemli gala#Mehmet Âkif Ersoy
Son dakika... Bakan Soylu, Bir rekor daha diyerek duyurduSon dakika... Bakan Soylu, 'Bir rekor daha' diyerek duyurdu#Süleyman Soylu
“Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” yeni sezona merhaba diyor…“Arda’nın Mutfağı” ve “Arda ile Omuz Omuza” yeni sezona merhaba diyor…#Arda Türkmen
Fenerbahçede Vitor Pereira rotasyona devam eder mi Giresunspor karşısında öne çıkan iddaa tercihi...Fenerbahçe'de Vitor Pereira rotasyona devam eder mi? Giresunspor karşısında öne çıkan iddaa tercihi...#Misli.Com
Son dakika... Appledan çalışanlarına ikramiyeSon dakika... Apple'dan çalışanlarına ikramiye#Apple
Son Dakika: Fatih Terimin Galatasaray kariyerinde böylesi yok Serbest düşüş...Son Dakika: Fatih Terim'in Galatasaray kariyerinde böylesi yok! Serbest düşüş...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sarı ve turuncu alarm... Çok kuvvetli olacak

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı Sarı ve turuncu alarm... Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Eylül hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı Sarı ve turuncu alarm... Çok kuvvetli olacak

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

İlgili Haber:Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... Çok sayıda kent alarmda

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı Sarı ve turuncu alarm... Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

İlgili Haberler:

Doktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiFavori aday Hürriyet'e konuştu! Türk kökenliler neden ona oy vermeli?Bu fotoğrafı hazmedemediler! Her zaman bekleriz başpiskopos...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Haberin Devamı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları ile Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Haberin Devamı

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak