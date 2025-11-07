×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kuvvetli Yağış#Gök Gürültülü Yağış
Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 08:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. İşte 7 Kasım Cuma bölge bölge hava durumu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında biraz azalacağı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Yağışların Kırklareli kıyıları, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

7 KASIM CUMA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

Haberin Devamı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Mersin'in Toroslar mevkiinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde ve Aksaray çevrelerinin, gece saatlerinde Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Kuvvetli Yağış#Gök Gürültülü Yağış

BAKMADAN GEÇME!