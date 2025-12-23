Son dakika... Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu uyarısı! Kar yağışı, sağanak, pus ve sis etkili olacak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

23 ARALIK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Haftalık Hava Tahmini

📆(23 - 29 Aralık 2025)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xG40ZGOoyr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 22, 2025

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.