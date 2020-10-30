Son dakika: Mesut Yılmaz 73 yaşında hayatını kaybetti... Cenaze töreninin detayları belli oldu

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Son dakika eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, cenaze töreninin Pazar günü saat 12.00'de Marmara İlahiyat Camii'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.



Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz, bir süredir tedavi altında bulunuyordu.

Başhekim Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA:



Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.

Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.

Mesut bey bir beyin ameliyatı geçirmişti. Hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinin akabinde bir süredir özel bir hastanede müşaade altındaydı. Geçtiğimiz ay da Mesut Yılmaz'ın vefat ettiği haberleri yayılmıştı. Berna hanım ile o zaman da konuşmuştuk. Bu haberlerin doğru olmadığını söylemişti.

Kendisine sorduğumda koronavirüs döneminde kimseyle temasta olmamak için hastane odasından çıkmadığını söylemişti.

ANAP GENEL BAŞKANI: OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİNİ TOPARLAYAMADI

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi. Çelebi, şunları söyledi:

''Üzüntü verici bir durum, zaten bekliyorduk yoğun bakımdaydı. Abdurrahim Bey ile ailesiyle sağlığı hakkında bilgi alıyorduk. Anavatan Partisi'nde Özal'dan sonra belli izler bırakan bir devlet adamıydı. Mesut Bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Allah hiçbir babaya böyle böyle bir acı vermesin. Ondan sonra Mesut Bey biraz daha içine kapandı. Kendi iç dünyasına çekilmişti. Biz bu uzun süren yaşam mücadelesini kazanacağını umuyorduk. Karadeniz inadı vardı ama takdiri ilahı.''

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

MESUT YILMAZ'IN KARDEŞİ CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenazesinin, 1 Kasım Pazar günü öğle vakti, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde yapılacak törenin ardından defnedileceği bildirildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, gazetecilere açıklama yaptı.

Turgut Yılmaz, Şişli'deki özel hastane önünde yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi iki aylık bir tedavi sürecinde bu sabah ağabeyimi kaybettik. Başımız sağ olsun. Acımız büyük. Allah bundan sonra ona huzur içinde yatmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Turgut Yılmaz, cenaze törenine ilişkin soru üzerine, "Kısmetse pazar günü saat 12.00'de pandemi tedbirleri içerisinde öğlen namazından önce cenaze namazını kılacağız. Ondan sonra da istirahatgahına tevdi edeceğiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde saat 12.00'de cenaze namazı kılacağız. Hepimizin bu dönemde kurallara riayet etmesi lazım. Mesafeyi ayarlamamız lazım. Maske takmamız lazım. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.