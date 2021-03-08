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Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mervenur Polat ölü olarak bulundu

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Son dakika... Mervenur Polat ölü olarak bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu. Olayların odağındaki isim olan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile babasının evine gönderdiği ortaya çıktı. Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında dehşete düştü. Mervenur Polat'ın madde kullanımından ölmüş olabileceği şüpheleri üzerinde duruluyor.

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat  4 ay sonra ölü olarak bulundu. Kayıp şüpheli Cüneyt Akyol gözaltına alındı. Ürpertici bir cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu. 

Müge Anlı’nın aktardığı bilgilere göre Cüneyt, Merve Nur’u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi.Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi. 

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.

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